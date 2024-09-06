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Çaykur Rizespor'dan ayrılan Azubuike, Erzurumspor FK'da

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#Trendyol 1. Lig#Erzurumspor FK#Okechukwu Azubuike
Çaykur Rizespordan ayrılan Azubuike, Erzurumspor FKda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 11:28

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Azubuike'yi transfer ettiğini açıkladı.

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Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Azubuike'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, "Azubuike ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladık, camiamıza hayırlı olsun. Erzurumspor'umuza hoş geldin Azubuike." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan mavi-beyazlı ekip, oyuncunun transferi için tanıtım filmi hazırladı.

Oyuncu, tanıtım filminde Palandöken Kayak Merkezi ile kentin tarihi mekanlarını ziyaret ediyor.

Azubuike, filmde "Merhaba ben Azubuike, Anadolu'nun zirvesindeyim. Burası Erzurum ve bu harika şehir Türkiye'nin en tarihi, en güzel şehirlerinden birisi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok kulübü bu şehirde antrenman yaparak maçlarına hazırlanıyor. Erzurumspor taraftarı dünyanın her yerinde agresif. Tutkulu bir taraftarımız var, saygı gösteren, şehrine ve takımına bağlı ve ben istediğim yerdeyim. Bu şehrin duygusunu, size sahada 25 numara ile yansıtacağım. Haydi Erzurumspor, yeniden zafere." ifadelerini kullandı.

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#Trendyol 1. Lig#Erzurumspor FK#Okechukwu Azubuike

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