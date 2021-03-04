Çaykur Rizespor'da yeni teknik adam arayışı! Okan Buruk ve o liste...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar resmen ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Marius Ninel Şumudica ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AYRILIĞIN SİNYALİNİ VERDİ

Son olarak Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonu takımla kimyalarının uyuşmadığını ifade ederken ayrılık sinyallerini vermişti.

"Ben Çaykur Rizespor için her şeyi yaptığıma inanıyorum. Bende stresten kaynaklı bir hastalık başladı. Takımımız için hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir ve ligde tutabilir. Ben ve bu takım arasında bir uyuşmazlık var, bunu hissediyorum. Kariyerimdeki 20 senedir ilk kez bir takımı çıkışa geçiremedim. Bu beni çok üzüyor. Bu benim hatam. Kimseyi suçlamıyorum. Ligin ortasında takımı almam hataydı. Rizespor taraftarlarından özür diliyorum. Bize güveniyorlardı ama bugün yolun sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Yedek kulübesinde hayatımı kaybetmek istemiyorum..."

GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİ

Gaziantep FK'da yaşadığı çalkantılı dönemin ardından Çaykur Rizespor'un başına geçen deneyimli çalıştırıcı, burada çıktığı 7 maçta galibiyet yüzü göremedi. Rakiplerine 4 kez boyun eğen Çaykur Rizespor, 3 kez da beraberliğe razı oldu.

OKAN BURUK İDDİASI

Arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından Marius Sumudica ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da teknik direktör koltuğunun ilk adayının son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk olduğu öne sürüldü.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Karadeniz temsilcisi, ilk teklifini Okan Buruk'a götürecek. Okan Buruk'tan gelecek cevaba göre ya teknik direktör arayışı sonlandırılacak ya da diğer adaylarla masaya oturulacak.

2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştıran Buruk, takımı düşme potasından almış ve ligi 11. sırada tamamlamıştı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Medipol Başakşehir ile geçtiğimiz sezon yaşadığı tarihi şampiyonluğun ardından İstanbul temsilcisiyle yollarını ayıran Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda verdiği demeçte sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediğini söylemişti.

O dönem ismi İttifak Holding Konyaspor ile anılan başarılı çalıştırıcı, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip. Bunu statta olduğu gibi sosyal medya üzerinden de görüyorum. İlgileri için çok teşekkür ederim. Ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenip ailemle vakit geçirme kararı aldım." ifadelerini kullanmıştı.

BOŞTA BAŞKA HANGİ TEKNİK ADAMLAR VAR?

Okan Buruk'ın yanı sıra Süper Lig'i yakından tanıyan birçok teknik adam bugünlerde boşta. İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, Tamer Tuna, Yalçın Koşukavak, Hüseyin Çimşir ve Mehmet Özdilek şimdilerde takım çalıştırmayan isimler arasında bulunuyor.

Çaykur Rizespor'un Okan Buruk ile anlaşamaması halinde İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, Tamer Tuna, Yalçın Koşukavak ve Hüseyin Çimşir gibi isimlerle temasa geçmesi bekleniyor.

BOŞTAKİ TEKNİK ADAMLARIN SON TAKIMLARI VE PUAN ORTALAMALARI

Okan Buruk: Son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştırdı, puan ortalaması 1.45

İsmail Kartal: Son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırdı, puan ortalaması 1.57

Hamza Hamzaoğlu: Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı, puan ortalaması 1.49

Tamer Tuna: Son olarak Fraport TAV Antalyaspor'u çalıştırdı, puan ortalaması 1.42

Yalçın Koşukavak: Son olarak Yukatel Denizlispor'u çalıştırdı, puan ortalaması 1.63

Hüseyin Çimşir: Son olarak Büyükşehir Belediyespor'u çalıştırdı, puan ortalaması 1.75