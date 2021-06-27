Çaykur Rizespor'da Moroziuk ve Abdullah Durak ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'dan Moroziuk için yapılan açıklama şu şekilde:

2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Mykola Moroziuk’a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

Çaykur Rizespor'dan Abdullah Durak için yapılan açıklama şu şekilde:

2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Abdullah Durak’a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

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