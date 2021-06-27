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GeriFutbol Çaykur Rizespor'da Moroziuk ve Abdullah Durak ile yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 27.06.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da Moroziuk ve Abdullah Durak ile yollar ayrıldı

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Çaykur Rizespor'da Moroziuk ve Abdullah Durak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Abdullah Durak ve Mykola Moroziuk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan Moroziuk için yapılan açıklama şu şekilde:

2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Mykola Moroziuk’a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

Çaykur Rizespor'dan Abdullah Durak için yapılan açıklama şu şekilde:

2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Abdullah Durak’a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

Çaykur Rizesporda Moroziuk ve Abdullah Durak ile yollar ayrıldı

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