Çaykur Rizespor'da kaleci değişti! Galatasaray'da ilk 11 nasıl olacak? Süper Lig iddaa oranları, hakem istatistikleri...

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GALATASARAY

Süper Kupa'yı kaybedip ŞL'ye kalamayan Galatasaray, Süper Lig'de ise 3/3 ile ilerliyor.

Milli arada Esenler Erokspor'la hazırlık maçı yaptılar; onu da 8-3 kazandılar.

Yine milli arada flaş bir transfere imza attılar; Napoli'den Victor Osimhen kiralandı. Nijeryalı oyuncunun Çaykur Rizespor maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

TD Okan Buruk, Mauro Icardi'nin yokluğunda (sakat) Michy Batshuayi ile maça başlayacak.

Icardi dışında Hakim Ziyech (sakat) yok. Kerem Aktürkoğlu, Benfica yolcusu oldu.

Kanat bölgesine Roland Sallai takviyesi yapıldı ama Macar oyuncu takımla bir antrenman bile yapmadı.

Kanatlarda Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz'ı göreceğiz.

Sol beke Ismail Jakobs (kiralık) takviyesi geldi, kulübe yakın kaynaklar Rizespor karşısında Elias Jelert'in ilk 11'de olacağını düşünüyor.

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ÇAYKUR RİZESPOR



Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'ya da kaybederek milli araya girmişti.

Kaleci departmanında değişikliğe gittiler; Gökhan Akkan'la yollar ayrıldı, Sheffield United'dan Ivo Grbic kiralandı.

Transferin son günü Rachid Ghezzal (kanat) ve Vaclav Jurecka (santrfor) takviyeleri yapıldı ancak 2 ismin de Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı devam eden Benhur Keser dışında takımda eksik yok.

Kanatlarda David Akintola ve Altin Zeqiri öne çıkıyor. Orta alanda Amir Hadziahmetovic'i ilk kez ilk 11'de görebiliriz.

Dal Varesanovic ve Ibrahim Olawoyin, Hadziahmetovic'i tamamlayacaktır.

Gole en yakın noktada Ali Sowe forma giyecek.

"Galatasaray - Çaykur Rizespor" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray evinde oynadığı son 4 lig maçının tamamında kalesinde gol gördü. (3G 1B)

- İki takım arasında oynanan son 4 lig maçının tamamını Galatasaray kazandı.

- Maçın hakemi Arda Kardeşler, bu sezon 4 karşılaşma yönetti. (14 sarı kart - 2 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%42'lik kesim sarı-kırmızılılardan Aslantepe'de 3 puan bekliyor...

%24'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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