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GeriFutbol Çaykur Rizespor'da, kalan iki maçta Mehmet Ali Karaca görev alacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 18:26,Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da, kalan iki maçta Mehmet Ali Karaca görev alacak

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Çaykur Rizespor'da, kalan iki maçta Mehmet Ali Karaca görev alacak
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, bu sezon kalan iki maçta teknik direktör Mehmet Ali Karaca görev alacak.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Çaykur Rizespor'umuz Süper Lig'in son iki haftasında kalan maçlara
teknik direktör Mehmet Ali Karaca yönetiminde hazırlanacak. Mehmet Ali Karaca'nın yardımcılıklarını Ersin Aka, Hikmet Yunus Kaya ve kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu, yapacaktır."

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