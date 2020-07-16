Çaykur Rizespor'da, kalan iki maçta Mehmet Ali Karaca görev alacak

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Çaykur Rizespor'umuz Süper Lig'in son iki haftasında kalan maçlara

teknik direktör Mehmet Ali Karaca yönetiminde hazırlanacak. Mehmet Ali Karaca'nın yardımcılıklarını Ersin Aka, Hikmet Yunus Kaya ve kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu, yapacaktır."