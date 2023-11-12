Çaykur Rizespor'da Jonjo Shelvey'den sıra dışı gol! Kendi yarı sahasından attı

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Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'un tecrübeli orta sahası Jonjo Shelvey, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki İstanbulspor maçında inanılmaz bir gole imza attı.

SHELVEY'DEN HARİKA GOL

Çaykur Rizespor, İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'in 5. dakikada attığı sıra dışı golle 1-0 öne geçti.

Kendi yarı sahasından İstanbulspor kalesine harika bir şut çıkaran Jonjo Shelvey, jeneriklik bir gole imza attı.

RİZESPOR KAZANDI

Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u Shelvey'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Rizespor puanını 17'ye yükseltti. İstanbulspor 5 puanda kaldı.