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Çaykur Rizespor'da Jonjo Shelvey'den sıra dışı gol! Kendi yarı sahasından attı

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#Süper Lig#Futbol#Rizespor
Çaykur Rizesporda Jonjo Shelveyden sıra dışı gol Kendi yarı sahasından attı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 17:04

Çaykur Rizespor - İstanbulspor karşılaşmasında Çaykur Rizesporlu futbolcu Jonjo Shelvey, kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla inanılmaz bir gol kaydetti. Rizespor mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'un tecrübeli orta sahası Jonjo Shelvey, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki İstanbulspor maçında inanılmaz bir gole imza attı. 

SHELVEY'DEN HARİKA GOL

Çaykur Rizespor, İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'in 5. dakikada attığı sıra dışı golle 1-0 öne geçti.

Kendi yarı sahasından İstanbulspor kalesine harika bir şut çıkaran Jonjo Shelvey, jeneriklik bir gole imza attı.

RİZESPOR KAZANDI

Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u Shelvey'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Rizespor puanını 17'ye yükseltti. İstanbulspor 5 puanda kaldı.

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#Süper Lig#Futbol#Rizespor

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