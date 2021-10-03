Çaykur Rizespor'da Joel Pohjanpalo'dan Palabıyık'a gol tepkisi! "Herkes gördü, hakem görmedi"

Haberin Devamı

Hakem Palabıyık'ın Morutan'ın golündeki faulü görmediğini belirten Joel Pohjanpalo, "Son pozisyonu herkes gördü. Biz faul olarak gördük ama hakem böyle görmedi. Geldiğimden beri en iyi maçımızı oynadık. Bir sonraki maçı oynamak için sabırsızlanıyorum. Berabere bitebilirdi, galip de gelebilirdik. Gelecek için umut verici bir maç oynadık." dedi.

Bryan Dabo ise "Maçın sonunda gelişen olaylar var, tüm Türkiye'nin izlediği maç, herkesin gördüğü bir pozisyon var. Çok açık, üst üste pozisyonlar oldu, bunu herkes gördü. Herkesin malumu olan bir olayı konuşup kendimi riske atmak istemiyorum." dedi.