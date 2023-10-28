Çaykur Rizespor'da İlhan Palut'tan hakem tepkisi: Kelimeler arıyorum

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı.

Çok mücadele ettiklerini söyleyen İlhan Palut, "Top bize geldiğinde daha sakin kalabilirdik ve topu tutabilirdik. Alanlar bizi iştahlandırdı ama çok kolay toplar kaybettik. Bir kaptırdığımız ya da kaptırmaya zorlandığımız top sonrası şanssız bir gol yedik. Toparlamaya çalıştık. Galatasaray'ın ikinci gol fırsatları oldu. Biz çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımın performansını kabul ediyorum. Bize düşen rakibin ismi ne olursa olsun, bu mücadeleyi standart haline getirmek. Bunu başarırsak daha iyi sonuçlar alırız." dedi.

"FAUL DEMEMEK İÇİN..."

Galatasaray'ın golünde Abdülkerim ile Olawoyin arasındaki pozisyon hakkında konuşan Palut, "Galatasaray'ın aldığı riskleri cezalandıramadık. Abdülkerim Bardakçı topa dokunmadan... Ne diyeyim, faul dememek için kelimeler arıyorum. Topa dokunamadan Ibrahim Olawoyin'i yere düşürüp... Pardon, Ibrahim Olawoyin yere düşüp... Faul demeyeyim. Oradan şanssız bir gol yememiz... Genç takımız, heyecan oluyor. Geçen sene değerli bir kulübümüz Soma'da oynayan oyuncumuz Zaha'ya karşı oynuyor. Üretemedik ama oyuncularımdan memnunum. Galatasaray'ı tebrik ederim." diye konuştu.

Haberin Devamı

Hakem kararlarına katılmasa da konuşmak istemediğini belirten Palut, "Kadir Sağlam ve Koray Gençerler daha iyi bilir. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Karara katılmasam da, 'Şöyle daha iyi olurdu' desem bile bizim için faydası yok. Benim görevim takımı ayağa kaldırmak. Birinci konum hakemler değil." dedi.

"RAKİP KİM OLURSA OLSUN KAYBETMEZ ÜZÜCÜ"

Şansız bir gol yediklerini ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maçtan önce gerçekleşmesini öngördüğümüz birçok sekans gerçekleşti. Galatasaray biraz daha öndeydi. Burada sağlam bir karşılama ve ikili mücadele kazançları bize çok büyük alanlar, geçiş imkanları sağlayacaktı. Burada son pas tercihleri, zamanlamaları, şut, pas karaları ile bu alanları daha net kullanmamızı bir şekilde engellediler. İkinci yarıda benzer bir şekilde başladı. Aslında oyunun dakika dakika bizim tarafa döneceğini düşünürken şansız bir gol yedik. Bu maç adına kırılma anıydı. Şaşkınlık süresinden sonra tekrar maça ortak olmak istedik. Riskler aldık. Bir şekilde maç 1-0 bitti. Bugün ben oyuncularımın oyun disiplininden, isteklerinden, arzularından memnunum. O kadar geniş alanlar yakaladık ki oynamaya çalıştık. Uzun topları gereksiz ileri attık. Acelecilik bazen bize erken top kayıpları yaşattı. Bugünkü mücadeleyi standart olarak almamız lazım. Bunun altında rakip kim olursa olsun mücadele etmemiz lazım. Rakip kim olursa olsun kaybetmez üzücü. Bugün üzgünüz ama yarından itibaren hazırlanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu