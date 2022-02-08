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Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu transferlerden memnun: Eksik yerleri tamamladık

#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Süper Lig
Çaykur Rizesporda Hamza Hamzaoğlu transferlerden memnun: Eksik yerleri tamamladık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Transfer döneminde alternatif olarak eksik gördüğümüz yerleri tamamladık. İlk yarıya göre daha iyi bir takım olduk. Bunun sonuçlarını da önümüzdeki maçlarda almaya başlayacağız dedi.

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Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Hamzaoğlu, Adana Demirspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Bir gerçek var ki Adana Demirspor da iyi bir takım. Kazansak çok iyi olacaktı. Sonuçta bu işin içerisinde mağlubiyette var. Bu mağlubiyeti ilk kez yaşamadık, belki bundan sonra da mağlubiyetler göreceğiz. Burada sabırlı ve sakin kalmak çok önemli. Bana göre sakin kalabilmek bu pozisyonda olan takımlar için en önemli davranış şeklidir. Eğer ne yaptığınızı biliyorsanız sakin ve sabırlı olmak sizi hedefinize ulaştıracaktır. Bizim yapmamız gereken şey bu. Panik yapmaya gerek yok şeklinde konuştu.

"HAZIRLIKLI BİR ŞEKİLDE ORAYA GİDECEĞİZ"

Sakin bir şekilde Altay maçına hazırlamaları gerektiğini söyleyen teknik direktör Hamzaoğlu, Altay’da uzun bir süreden sonra ilk defa kazandı, morallendi. Onlar da kendi saha avantajını kullanmak isteyecekler. Biz de buna hazırlıklı bir şekilde oraya gideceğiz. Kendi sahamızda kaybettiğimiz puan ya da puanları İzmir’den alır döneriz. Bunu yapacak gücümüz ve potansiyelimiz var inşallah başarırız ifadelerini kullandı.

"EKSİK GÖRDÜĞÜMÜZ YERLERİ TAMAMLADIK"

Transfer dönemini değerlendiren Hamzaoğlu, "Bugün Ponck'ta aramıza katıldı. Kamptan geldi hazır.  Takımdan bugüne kadar ben gitmek istiyorum diyen olmadı. Çok iyi ve düzenli işleyen bir kulübüz. Ödemeleri zamanında yapan bir kulübüz, buraya gelen tabii ki gitmek istemiyor. Ama bu şekilde bizim de hareket alanımız kısıtlanıyor. Kulübümüzün menfaatine düşünerek bizim ihtiyacımız olan, alternatif olarak eksik gördüğümüz yerleri tamamladık. İlk yarıya göre daha iyi bir takım olduk. Bunun sonuçlarını da önümüzdeki maçlarda almaya başlayacağız dedi.

"ALPER FAYDALANACAĞIMIZ BİR OYUNCU"

Alper Potuk'a Adana Demirspor maçında taraftarın gösterdiği tepkiye üzüldüğünü belirten Hamzaoğlu, "Ortada kötü bir durum varsa hepimizin payı var. Kazanıyorsak hepimizin katkısı var. Bir oyuncuya tepki vermek benim kabul edebileceğim bir durum değil. Bu durumu taraftarımızın bir anlık öfkesine veriyorum. Bizim desteğe ve birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bu takımın armasını, formasını taşıyan her oyuncumuza ihtiyacımız var. Alper bundan sonra da yine faydalanacağımız bir oyuncu. Onu da moralini yüksek tutmaya davet ettim" şeklinde konuştu.

PONCK İDMANA ÇIKTI

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25'inci haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor. Son transfer Carlos Ponck takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Ponck'a hoş geldin karşılaması yapan takım arkadaşları sırtına vurarak antrenmana başlattı.

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