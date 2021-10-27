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Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor maçından umutlu

#Hamza Hamzaoğlu#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Çaykur Rizesporda Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor maçından umutlu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 29 Ekim Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Aldığımız bu üç puanı pekiştirmek açısından oradan alacağımız puanlar önemli olacak." dedi.

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Hamza Hamzaoğlu, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçında kazandıkları üç puanın çok şey ifade ettiğini söyledi.

Haftalardır bazen iyi oynayıp da kazanamadıkları, gördükleri kartlar sonucunda eksik kalarak kaybettikleri maçlar olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Kasımpaşa maçında son saniyede golün gelmesi oyuncularımıza vazgeçmediğimizde her şeyin değişebileceğini gösterdi. Bundan sonraki bütün maçlarda sonuna kadar şansımızı zorlamamız gerektiğini gördük. Oyuncularımızdan şu ana kadar hep bunu istemiştik ve sonunda bunun karşılığını görmeleri söylediğimiz şeylerin doğruluğu açısından önemliydi. Haftalardır sürekli bir puanla alt sıralarda kendimizi görmekten biz de taraftarlarımız da sıkılmıştık. Mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi gördük. İnşallah ilerleyen haftalarda bunun tekrarımı getiririz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, Trabzonspor'un 22 haftadır kaybetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

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"İstikrarlı bir şekilde başarısını devam ettiriyor. İyi bir grafiği var ama futbol her şeye açık bir oyun. O yüzden bizde cuma akşamı gidip Trabzon deplasmanında iyi bir mücadele ve sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Bizim için önemli. Aldığımız bu üç puanı pekiştirmek açısından oradan alacağımız puanlar önemli olacak. Bu mücadeleye hazırlanıyoruz."

Sakatlık konusuna da değinen Hamzaoğlu, "Ronaldo Mendes'in dışında Gökhan Gönül de bizimle antrenmanlara kısmi olarak başladı. Onun dışında sakat bir oyuncumuz yok. Bu bizim için sevindirici. Herkes yüzde yüz değil ama bütün oyuncularımız ufak tefek sakatlıklarına, sıkıntılarına rağmen antrenmana çıkma arzusunda. Bu bizi mutlu ediyor. Olaya dahil olma istekleri benim için önemli." dedi.

"REMY İYİ BİR KARAKTER"

Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçında atılan ikinci gölün ardından Remy'nin gol sevincine ortak olmayışıyla ilgili soruya, "Remy’le konuştuk, kendi atması gereken bir pozisyonu kaçırdığı için çok üzgündü. O golde de, gol vuruşunu çok iyi yaptı ama Selim çok iyi takip etti, tamamladı. Remy daha iyi vuramadığı için üzgün yoksa iyi bir karakter, takım oyuncusu. Sadece kendisi atamadığı için üzgündü onun dışında ne takımla ne de bizimle hiçbir sorununun olmadığını söyledi. Kazandığımız için o da bizim gibi mutlu oldu." yanıtını verdi.

Öte yandan yeşil-mavili futbolcular, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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#Hamza Hamzaoğlu#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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