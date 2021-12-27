Gökhan Akkan ve Selim Ay'la sözleşme uzatıldı

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Çaykur Rizespor sözleşmeleri sona eren tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan ve tecrübeli stoper Selim Ay ile yeniden anlaşma sağladı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Başkan Tahir Kıran’ın da katılımı ile gerçekleşen imza töreninde, Selim Ay ile 3; kaleci Gökhan Akkan ile ise 2 yıl daha sözleşme imzalandı.

'Yüzümüzü kara çıkartmayacaklar'

İmza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran “Rizesporumuza, şehrimize ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İkisi de Rizespor’da çok mutlular. Rizespor’da devam etmek istiyorlar. Mukavelelerini yeniliyoruz. Allah’ın izni ile yüzümüzü kara çıkartmayacaklar” dedi.

'Ait olduğumu hissettiğim yerde tekrar sözleşme yeniliyoruz'

Rize’de çok mutlu olduğunun altını çizen Selim Ay da “Şu an gerçekten çok mutluyum. İlk defa sözleşme imzalıyor gibide heyecanlıyım. Geçen yıl geldim Rize’ye. Sanki yıllardır buranın evladıymışım, burada büyümüşüm gibi hiç bana yabancılık çektirmediler. İkinci senemde kaptanlık gibi önemli bir görevi üstlenmemi istediler. Bunun üzerine mutlu olduğum, ait olduğumu hissettiğim yerde tekrar sözleşme yeniliyoruz. Sahada elimden gelenin en iyisini yapacağıma hiç şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

'İnşallah nasip olur, milli takımda oynayıp Rizespor’a da katkı sağlayarak giderim'

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Hedefinin milli takımda yer bulabilmek olduğunu dile getiren kaleci Gökhan Akkan ise “Uzun zamandır Rize’deyim. Mutlu olduğum aslında ait olduğum yerdeyim. Rize’de olmaktan mutlu olduğum her zaman dile getiriyorum. Burada devam etme şansını bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Sevdiğim yerdeyim, sevdiğim şehirdeyim. Başkanımız bana ‘Milli takımda oynamadan seni buradan göndermeyeceğim’ dedi. İnşallah nasip olur, milli takımda oynayıp Rizespor’a da katkı sağlayarak giderim” dedi.