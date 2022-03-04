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Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan sevinci

#Çaykur Rizespor#Gökhan Akkan #Süper Lig
Çaykur Rizesporda Gökhan Akkan sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan sevinci yaşanıyor.

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Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek. Yeşil-mavili ekipte yarın oynanacak mücadele öncesinde kaleci Gökhan Akkan'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle 4 maçta görev yapamayan, ligin son iki haftasında da yedek kulübesinde yer alan 27 yaşındaki milli file bekçisi, sakatlığını tamamen atlattı. Tecrübeli kaleci, yarın oynanacak önemli karşılaşmada forma giyebilecek. Gökhan Akkan'ın Giresunspor maçında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

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#Çaykur Rizespor#Gökhan Akkan#Süper Lig

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