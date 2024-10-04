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Çaykur Rizespor’da Ghezzal şoku

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#Rizespor#Ghezzal#Antalyaspor
Çaykur Rizespor’da Ghezzal şoku
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 18:36

Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada yeni transfer Rachid Ghezzal’ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

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Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor bu akşam sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

Çaykur Rizespor maça saatler kala açıklama yaparak muhtemel 11’de yer alan Rachid Ghezzal’ın maça sakatlandığını duyurdu.

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Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada sakatlanan Ghezzal’ın yeniden sahalara dönmesinin 4 hafta sürebileceği dile getirilerek, “Oyuncumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain (zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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#Rizespor#Ghezzal#Antalyaspor

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