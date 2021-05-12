Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'dan UEFA hedefi: Seneye Avrupa'da olmak istiyoruz

Süper Lig'in 41. haftasında konuk olduğu Gaziantep'i 5-4 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yeni sezonda Avrupa kupalarına oynayan bir takım olmak istediklerini söyledi.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yorucu bir sezon olduğunu ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileriyle her takımın her karşılaşmasının çok farklı sonuçlanabildiğini kaydetti.

Ellerindeki oyuncularla eksiklere rağmen iyi mücadele ettiklerini aktaran Uygun, şöyle konuştu:

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyet, taraftarımıza hediyemiz olsun. Yeni sezonda yukarılara oynayan, yense de yenilse de taraftarı mutlu eden bir takım olmak istiyoruz. Yeni sezonda UEFA'ya oynayan bir takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk yaşayan takımları tebrik ediyorum, düşen takımlara geçmiş olsun diyorum. Ümit ediyorum ki düşen takımlar da en kısa zamanda yeniden gelir."

PİNTO: KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ YAŞADIK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, takımın özellikle ilk yarıda konsantre olamadıklarını ifade ederek, takımın 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki performansı sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Pinto, Her Zaman olduğu gibi ikinci yarı güzel oynayıp konsantre olduk ve takıma yakışır şekilde oynadık. Daha sondaki pozisyonlarda penaltı olmaması gerekiyordu. Ulaşın pozisyonunda faul verildi ve devamında gol yedik. Bunlar olmaması gereken şeylerdi. Takımı ligin sonu olduğu için motive etmek zor oluyor. Yine de takım oyunu ile kendini gösterdi. Ben takımın ikinci yarı değil de 90 dakika böyle olmasını istiyorum. Maç dengeliydi maçın hakkı beraberlikti. En azından buradan beraberlik ile ayrılmamız gerekiyordu dedi.

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