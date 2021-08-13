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GeriFutbol Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 23:11 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması

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Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

Yedikleri 3 golün de bireysel hatadan geldiğini belirten Uygun, "Yediğimiz 3 gol de bireysel hata. Oyun anlamında takımımdan memnunum. Pozisyon üretmeye ve oyun felsefemizi sahada göstermeye çalıştık." diye konuştu.

"CANER'LE GÖRÜŞÜYORUZ"

Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin'le görüşmelerin sürdüğünü belirten Bülent Uygun, "Caner Erkin'i isteriz, görüşmeler başladı. Yurt dışından teklifler de var, onlarla görüşüyor." dedi.

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