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Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz'dan penaltı tepkisi! "Galatasaray aleyhine verilir miydi?"

#Rizespor#Bülent Korkmaz#Galatasaray
Çaykur Rizesporda Bülent Korkmazdan penaltı tepkisi Galatasaray aleyhine verilir miydi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de Galatasaray'a 4-2 kaybettikleri maçın ardından konuşurken penaltı kararlarını eleştirdi.

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Sezon başından beri Rizespor'un en iyi oyununu oynadığını kaydeden Bülent Korkmaz, "Kazanabilir ve puan alabilirdik. Oyun tam kopacağı anda koparamadık. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Sezon başından bu yana Çaykur Rizespor'un en iyi oyunu diyebilirim." dedi.

"YORUMCULAR BUNLARI TARTIŞSIN"

Aleyhlerine çalınan 2 penaltı hakkında konuşan Bülent Korkmaz, "Bize verilen penaltı, Galatasaray aleyhine verilir miydi? Yusuf'un pozisyonunu tartışsalar iyi olur. Her maç çok önemli artık. Yorumcular bunları tartışsın." sözleriyle tepki gösterdi.

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#Rizespor#Bülent Korkmaz#Galatasaray

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