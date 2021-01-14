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GeriFutbol Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir." ifadesine yer verdi.

Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Mevcut algoritmalar rehberliğinde sporcumuzun gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir." bilgisini paylaştı.

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