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GeriFutbol Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı öncesi bir futbolcu koronavirüse yakalandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı öncesi bir futbolcu koronavirüse yakalandı

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Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı öncesi bir futbolcu koronavirüse yakalandı
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Beşiktaş ile yapılacak müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere Kovid-19 PCR testi yapıldığını belirtti.

Türüt, test sonucu pozitif olarak rapor edilen bir futbolcunun izole edildiğini, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.

Çaykur Rizesporda Beşiktaş maçı öncesi bir futbolcu koronavirüse yakalandı

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