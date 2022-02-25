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Çaykur Rizespor'da başkan Tahir Kıran isyan etti! 'Galatasaraylılar Fenerbahçe'yi tutacak hale geldi'

#Tahir Kıran#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Çaykur Rizesporda başkan Tahir Kıran isyan etti Galatasaraylılar Fenerbahçeyi tutacak hale geldi

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Biz bu maçı germek istememize rağmen inatla bu arkadaşlar bir fırtına kopardılar, olayları buraya getirdiler. Olaylar çok çirkin yerlere geldi. Fenerbahçe-Rizespor maç yaparken bile Galatasaraylılar Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler, böyle bir nefret oluşturdular. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, her cuma Radyo D'de gerçekleşen İnci Bakraç & Emre Bol'un sunduğu Bolca Futbol'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Tahir Kıran, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına gitmeyeceğini yineleyerek genel sekreter ve yedek yönetici göndereceğini belirtti.

OLAYLAR ÇOK ÇİRKİN YERLERE GELDİ

Hafta sonu oynanacak karşılaşma öncesinde çok gergin bir ortam oluşturulduğunu belirten Kıran, "Biliyorsunuz ki Anadolu takımları tam toparlanırken, dört büyüklerin maçlarına puan yazmazlar ama buralardan alacağı puanlar ekstra puana girer. Kaybetsen de çok önemli değildir. Biz bu maçı germek istememize rağmen inatla bu arkadaşlar bir fırtına kopardılar olayları buraya getirdiler. Olaylar çok çirkin yerlere geldi. Fenerbahçe-Rizespor maç yaparken bile Galatasaraylılar Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler, böyle bir nefret oluşturdular. Keşke böyle olmasaydı. Rize'deki Galatasaray maçından sonra da tarih o maçı hiçbir zaman unutmayacak. Ama biz çıktık ne dedik, Rakibimizi tebrik ediyoruz, maçı kazandılar. Diğer maçlarında başarılar diliyoruz dedik ve olayı kapattık" diye konuştu.

"İNŞALLAH BÜLENT HOCANIN DA GÖNLÜNÜ KIRMAZLAR"

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacağının hatırlatılması üzerine ise Tahir Kıran, şunları söyledi:

"Bülent Hoca bir profesyonel, efsanevi futbolculardan biridir. Galatasaray formasından başka forma giymemiş, büyük başarılara imza atmış efsanelerden biridir. İnşallah onun da gönlünü kırmazlar, onu da alkışlarlar diye düşünüyorum. Bugün burada çalışıyor, yarın Galatasaray ile veya başka kulüplerle çalışabilir. Neticede profesyoneldir, o da istediği yerde kazanacaktır."

"FERNANDES, TÜRK FUTBOLU İÇİN GERÇEKTEN BÜYÜK KAZANÇ"

Gedson Fernandes'in performansıyla ilgili ise Kıran, "Fernandes, Türk futbolu için gerçekten çok büyük bir kazanç, Türk futboluna çok büyük değerler katacak. Hangi kulüpte olduğu çok önemli değil, bugün bizde yarın Beşiktaş'ta oynayacak, inşallah bize de Beşiktaş'a da katkıda bulunacak. Böyle transferler yapmaya devam edersek, tüm bu süreçleri harmanlayabilirsek futbolda daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"ÜMİT ÖZTÜRK'E CİDDİ ANLAMDA GÜVENİYORUM"

Tahir Kıran, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına atanan hakem Ümit Öztürk ile ilgili ise, "Şu an sezon başından beri yaşadığımız hakem olaylarını zaten görünüyorsunuzdur, bizim aşağı yukarı 20'ye yakın puanımızı ciddi bir şekilde yok ettiler. Dün açıklanan hakemlerde, bizim maçımıza verilen hakem Ümit Öztürk'ün Galatasaraylı olduğuna, Fatih Terim hayranı olduğuna dair bir sürü açıklama yapıldı fakat ben buna rağmen Ümit Öztürk hocamıza ciddi anlamda güveniyorum. Hiçbir şeyden etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Yaptığı iş bunu gerektiriyor. İnsanlara güvenmek lazım. İnşallah maçın sonunda da beni böyle konuşturur. Herhangi bir takıma, bize veya Galatasaray'a maçın sonucunu etkileyecek bir hareket olmaz. Maçı yenebiliriz, yenilebiliriz buna rağmen maçın sonunda kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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#Tahir Kıran#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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