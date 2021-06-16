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Futbol
RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor’da ayrılık! Braian Samudio...

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Çaykur Rizespor’da ayrılık! Braian Samudio...

Çaykur Rizespor Kulübü, sözleşmesi sona eren hücum oyuncusu Braian Jose Samudioya teşekkür ederek oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Braian Jose Samudio Segovia’ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor’da ayrılık Braian Samudio...

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