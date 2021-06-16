Çaykur Rizespor’da ayrılık! Braian Samudio...

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Braian Jose Samudio Segovia’ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.

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