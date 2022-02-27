Çaykur Rizespor'da 4 isim İstanbul'a getirilmedi! Galatasaray maçına iddaa oynayanların %50'si...

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GALATASARAY

Domenec Torrent yönetiminde ilk galibiyetini İzmir'de, 90+9'da Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı golle Göztepe karşısında alan Galatasaray'da, Çaykur Rizespor maçı öncesi Fernando Muslera dışında göze çarpan bir eksik yok.

İspanyol teknik adamın sol bekte Ömer Bayram yerine Patrick van Aanholt ile maça başlaması, orta alanda Erick Pulgar'ın yanında Taylan Antalyalı değil Berkan Kutlu'yu tercih etmesi bekleniyor.

Halil Dervişoğlu ve Ryan Babel'e de yedek kulübesi yolu göründü. Hücum merkezinde Bafetimbi Gomis olacak; bir kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu, diğerinde Emre Kılınç'ı izleyeceğiz.

Kalede Inaki Pena, stoperde "Nelson & Marcao" ortaklığı aynen devam edecek.

ÇAYKUR RİZESPOR

Üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, zorlu Galatasaray maçı öncesi Bülent Korkmaz ile sözleşme imzaladı.

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Sakatlığı bulunan Aminu Umar ile Cemali Sertel, Erik Sabo ve Kubilay Kanatsızkuş deplasman kafilesinde yer almadı.

Korkmaz'ın nasıl 11 tercih edeceği belli değil ancak sezon başında Alanyaspor'la Galatasaray'ı deplasmanda yenerken 4-2-3-1 tercih etmişti; beklerde Gökhan Gönül ve Eren Albayrak ile maça başlaması sürpriz olmaz.

Hamzaoğlu'ndan farklı olarak Tyler Boyd'u ilk 11'de görebiliriz. Gedson Fernandes biraz daha orta sahaya yakın oynar, Fernando Boldrin forvet arkasında yer alır.

Son 4 lig maçında golü olmayan Joel Pohjanpalo'yu kesip Papiss Cisse tercih eder mi, maç saati öğreneceğiz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 6 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Çaykur Rizespor'un deplasmanda oynadığı son 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%50'lik kesim İzmir'de kazanıp morallenen sarı-kırmızılıların iç sahada da hata yapmadan 3 puanı almasını bekliyor...

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%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Gedson Fernandes'in Tottenham günlerinden! Lucas Moura ile antrenmanda kozlarını paylaşıyor...