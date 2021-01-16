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GeriFutbol Çaykur Rizespor'da 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Çaykur Rizespor'da 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 2 futbolcu ile yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere Kovid-19 testi uygulandığını belirtti.

Test neticelerine göre, iki futbolcu ile bir yardımcı teknik ekip personelinde pozitif sonucun rapor edildiğini vurgulayan Türüt, "Böylece kulübümüzde Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilenlerin sayısı 5'e yükselmiştir. Sporcularımız ve personelimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

Çaykur Rizesporda 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

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