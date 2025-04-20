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Çaykur Rizespor'da 16 maç sonra bir ilk!

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#Çaykur Rizespor#Süper Lig#Eyüpspor
Çaykur Rizesporda 16 maç sonra bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 18:45

Çaykur Rizespor, 16 maç sonra kalesini gole kapattı.

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Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de 16 hafta sonra kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Rizespor, bu maçla birlikte nefes aldı.

Kalesini gole kapama noktasında da sorunlar yaşayan yeşil-mavili ekip, bu sezon ligde oynadığı 29 maçın 27'sinde kalesinde en az bir gol görürdü.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0, 14. haftada ise evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Karadeniz temsilcisi, ardından oynadığı son 16 maçta kalesini gole kapatamamıştı. Rizespor, Eyüpspor maçıyla bu kötü istatistiği sona erdi.

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#Çaykur Rizespor#Süper Lig#Eyüpspor

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