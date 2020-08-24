Çaykur Rizespor Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar ve Engin Bekmedir transferlerini resmen açıkladı

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, Yasin Pehlivan ve Engin Bekdemir ile 2, Kemal Rüzgar ile ise 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca önümüzdeki günlerde başkan Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize’de imza töreni düzenleneceği duyuruldu.

Karadeniz ekibi daha önce de Akhmat Grozny’den Konrad Michalak ve Gençlerbirliği'nden Nadir Çiftçi transferlerini açıklamıştı.

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