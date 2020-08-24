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GeriFutbol Çaykur Rizespor Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar ve Engin Bekmedir transferlerini resmen açıkladı
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Haber Giriş: 24.08.2020 - 19:40 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar ve Engin Bekmedir transferlerini resmen açıkladı

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Çaykur Rizespor Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar ve Engin Bekmedir transferlerini resmen açıkladı
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Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan, Altınordu'dan Kemal Rüzgar ve Fatih Karagümrük'ten eski oyuncusu Engin Bekdemir'i kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi daha önce de Akhmat Grozny’den Konrad Michalak ve Gençlerbirliği'nden Nadir Çiftçi transferlerini açıklamıştı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, Yasin Pehlivan ve Engin Bekdemir ile 2, Kemal Rüzgar ile ise 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca önümüzdeki günlerde başkan Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize’de imza töreni düzenleneceği duyuruldu.

Karadeniz ekibi daha önce de Akhmat Grozny’den Konrad Michalak ve Gençlerbirliği'nden Nadir Çiftçi transferlerini açıklamıştı.

Çaykur Rizespor Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar ve Engin Bekmedir transferlerini resmen açıkladı

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