Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaraspor tur atladı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor ile Ankaraspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Ankaraspor, tur atlayan taraf oldu. Başkent ekibine turu getiren golü 49. dakikada Erdem Çetinkaya kaydetti.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'ndan elendi.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Alper’in kullandığı kornerde savunmanın arasında iyi yükselen Monzango kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ömer topu kornere göndermeyi başardı.

32. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından gerçekleşen frikikte topun başına geçen Alberk Koç’un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

47. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Erdem Çetinkaya’nın ceza sahasının içerisine doğru sürüklediği topa kaleci Tarık Çetin müdahale etti ancak meşin yuvarlak Murat Yılmaz’ın önünde. Rizespor savunması yetişerek bu pozisyonda tehlikeyi önledi.

49. dakikada Erdal Öztürk’ün ceza sahasının sağ çaprazında verdiği pasta topla buluşan Erdem Çetinkaya’nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

62. dakikada Alberk’in korner çizgisine kadar inerek gerçekleştirdiği ortasında Deniz Hümmet topu göğsünde yumuşatarak vuruşunu gerçekleştirdi anca top kaleci Ömer Kahveci’nin kucağında kaldı.