Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçındaki 7 dakikalık VAR incelemesi tepki çekti

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Amir Hadziahmetovic, 71. dakikada Babajide Akintola ve 81. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 23. dakikada Edin Visca'dan geldi.

VAR İNCELEMESİ TEPKİ TOPLADI

Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği ve VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu'nun oturduğu mücadelede ilk devrenin son anlarında Çaykur Rizespor'un attığı gol VAR tarafından 7 dakika incelendi.

Dal Varesanovic'in kaydettiği gol, 6 dakika 19 saniye süren VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

RESMİ HESAPTAN ÇİZGİ PAYLAŞIMI

Verilen kararın ardından sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan Rizespor, ofsayt görüntüsünü atarak "Bu dünyanın üstü de var, altı da var." ifadelerini kullandı.

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Bu dünyanın üstü de var, altı da var. pic.twitter.com/xhm2XRv0Xy — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 9, 2024

VERİLEN KARAR ÇOK KONUŞULDU

Dal Varesanovic'un attığı golün 7 dakikalık inceleme sonrası ofsayt kararı ile iptal edilmesi ve VAR tarafından çekilen çizgi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.