ÇAYKUR Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Karadeniz derbisinde heyecan dorukta!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 12:25
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ile Süper Lig'de Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. Rizespor, Trabzonspor'u konuk ettiği son iki maçta galip gelmeyi başardı ve bu başarıyı üçe çıkarmak istiyor. Trabzonspor ise Rizespor karşısında son üç maçını kaybederek bu rekabetteki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte maç öncesi detaylar.
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı, iki Karadeniz ekibinin rekabetini yeniden sahneye taşıyacak. Rizespor, iç sahada Trabzonspor’a karşı üst üste üç galibiyet alarak bu alandaki tarihî başarısını sürdürmeyi hedeflerken, Trabzonspor ise deplasmanda zorlandığı bu süreçte kötü gidişata son vermek istiyor.
ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024/25 sezonu kapsamında Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Çaykur Rizespor, Trabzonspor’u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazandı. Rizespor, böylece evinde üst üste iki kez Trabzonspor galibiyeti alarak kendi tarihindeki en uzun galibiyet serisini elde etmiş durumda.
- Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında üst üste dört yenilgi almamak için mücadele edecek. Bordo-mavililer, lig tarihinde sadece dört farklı takıma karşı 4+ mağlubiyet serisi yaşamış durumda.
- Bu sezon iç sahada istikrarsız bir grafik çizen Çaykur Rizespor, son yedi iç saha maçında yalnızca bir galibiyet aldı (3B 3M), o galibiyetini ise son maçında Antalyaspor’a karşı 2-1'lik skorla elde etti.
- Deplasman mücadelelerinde zorlanan Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı beş maçta yalnızca iki gol bulabildi ve dört puan topladı (4B 1M).
- Çaykur Rizespor, Süper Lig’de oynadığı son sekiz maçın altısını kaybetti. Bu süreçte yalnızca iki galibiyet elde eden takım, mağlubiyet aldığı karşılaşmalarda kalesinde toplam 15 gol görerek savunmada zaaflar yaşadı.