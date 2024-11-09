ÇAYKUR Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Karadeniz derbisinde heyecan dorukta!

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Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı, iki Karadeniz ekibinin rekabetini yeniden sahneye taşıyacak. Rizespor, iç sahada Trabzonspor’a karşı üst üste üç galibiyet alarak bu alandaki tarihî başarısını sürdürmeyi hedeflerken, Trabzonspor ise deplasmanda zorlandığı bu süreçte kötü gidişata son vermek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2024/25 sezonu kapsamında Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ