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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor tempo arttırdı!

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Çaykur Rizespor tempo arttırdı!
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Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Hırvat teknik adam Stjepan Tomas yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet çalışması yapan Karadeniz temsilcisi, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

RİZE 25 EYLÜL'E KADAR ERZURUM'DA

Yeşil mavili takım yeni sezon hazırlıkları için 10 Ağustos'ta geldiği Erzurum'da 25 Ağustos'a kadar kamp yapacak.

SKODA VE BOLDRIN KAMPA BUGÜN KATILIYOR

Rizespor'un iki önemli ismi Milan Skoda ve Fernando Boldrin de kampa bugün katılacak. İki ismin de katılmasıyla Karadeniz ekibi hazırlıklarına tam kadro devam edecek.

 

Çaykur Rizespor tempo arttırdı

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