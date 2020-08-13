Çaykur Rizespor tempo arttırdı!

Hırvat teknik adam Stjepan Tomas yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet çalışması yapan Karadeniz temsilcisi, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.



RİZE 25 EYLÜL'E KADAR ERZURUM'DA



Yeşil mavili takım yeni sezon hazırlıkları için 10 Ağustos'ta geldiği Erzurum'da 25 Ağustos'a kadar kamp yapacak.



SKODA VE BOLDRIN KAMPA BUGÜN KATILIYOR



Rizespor'un iki önemli ismi Milan Skoda ve Fernando Boldrin de kampa bugün katılacak. İki ismin de katılmasıyla Karadeniz ekibi hazırlıklarına tam kadro devam edecek.

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