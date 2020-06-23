Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "En kötü 1 puan istiyorduk ama olmadı"

Çaykur Rizespor Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.



Geçen hafta kendilerini gelecek dönemlere güçlü bakmaya yetecek bir oyun oynadıklarını ve iyi bir sonuç aldıklarını anımsatan Karaman, "Bu hafta beklentimiz o yöndeydi. O maçın moraliyle çalıştık. Üzücü taraf şuydu. Hafta içi rakibe yönelik dikkat etmeye çalıştığımız hatalar neticesinde goller yedik. Şehrimize bu hatalı goller ve yenilgiyle döneceğimiz için üzgünüz" diye konuştu.



Sahada samimi mücadele edilse de maçın sonucunu belirlemeye neden olan anlar olduğunu dile getiren Karaman, "Maçın sonucunu belli edecek 3 metre koşu, defans oyuncusunun bir hamlesidir. Biz bugün o hamlelerden mahrumduk. Erken yediğimiz golün ardından beraberliği sağlayacak pozisyonlara girdik. Topun kontrolü genelde bizdeydi. Ama bu yeterli olmuyor. Daha gerçekçi hedefe yürüyen pozisyonlar üretmeliydik. Bugün ileri uç oyuncularımız eksik kaldı. Her şeye rağmen üzgünüz. En kötü bir puanla döneriz düşüncesindeydik, başaramadık" ifadelerine yer verdi.

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