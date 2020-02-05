Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Oyun sistemimiz oturdu"

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, oynadıkları futbolun karşılığını son haftalarda alamadıklarını, bunu gelecek hafta kendi lehlerine çevirmek için çalıştıklarını belirtti.

Göztepe'de cezalı olduğu için forma giyemeyecek kaleci Beto'nun deneyimli ve geriden oyunu iyi kuran biri olduğuna değinen Kartal, "Lider vasıfları olan, kendine güvenen, yüksek öz güvenle ayakta kalabilen, arkadaşlarını oyun içerisinde tutabilen bir oyuncu. Kim oynayacak bilmiyoruz. Avantaj veya dezavantajı yorumlamıyoruz ama bu tip kaleciler bir takım için çok önemlidir. Biz kendi işimizi yapacağız. Biz iyi mücadele edip iyi sonuç ile Rize'ye dönmek istiyoruz." dedi.

Kartal, devre arasında takımı ekonomik sıkıntıya sokmadan oyuncu transferi yaptıklarına dikkati çekerek, "Deneyimli oyuncular aldık. Tunay Torun önemli bir yerli oyuncu. Yerli oyuncu bulmak zor. İki yıl öncesine kadar milli takım kadrosunda yer alıyordu. Tunay gibi bir oyuncuyu kolay bulamıyorsunuz. İyi çalışıyorlar. İnşallah kısa sürede adapte olup takıma faydalı olacaklar." diye konuştu.

Sezon sonunda mukavelesinin biteceğini hatırlatan Kartal, "Daha önümüzde çok zaman var. Zaman her şeyin ilacıdır. Önümüzde çok maç var ve konuşmak erken. Rizespor'da çalışmaktan memnunum. Çalışmamız gerekirse oturup konuşuruz 'yok' derlerse de sarılarak, helalleşerek ayrılırız." ifadesini kullandı.

Kartal, son haftalarda bazı oyuncularda performans düşüşü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geride çalışıp bekleyen, hak eden oyuncuyu oynatma gayretindeyiz. Eksikleri oyuncular bulacak. Benim oğlum da oynuyor Fenerbahçe'de. Beni arıyor, 'Baba hoca beni kesti.' diyor. 'Ne yapayım. Kendin geç aynanın karşısına. Nerede hata yaptın, nerede eksiğin var, düşün bul. Daha çok çalış. Hocan ile konuş. Daha çok çalış. Hocan kesmesin.' diyorum. 'Tamam baba.' diyerek kabul ediyor. Futbolcu küçüğü, büyüğü aynı."



"Herkes ne yapacağını çok iyi biliyor"



Lige maç maç baktıklarını dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Önümüzde zorlu maçlar var. Biz hedef koymadan maç maç değerlendirme yapıyoruz. Beni en çok mutlu eden, takımımız iyi mücadele ediyor. İyi oynamaya çalışıyoruz, fizik gücümüz çok iyi. Birinci demeyelim ama ligin en çok koşan, en çok mücadele eden takımlarından biriyiz. Beni en çok mutlu eden takımın birlikteliği, arkadaşlığı, ortaya koyduğumuz irade. Belki ilk yarı beş maçta bir puan aldık ama önümüzdeki dönemde daha fazla alabiliriz. Takımımız iyi mücadele ediyor, şablon oturdu. Oyun sistemimiz oturdu. Herkes ne yapacağını çok iyi biliyor."

Göztepe'nin taraftarının itici bir güç olduğuna dikkati çeken Kartal, "Taraftar takımı itiyor. Çok agresif ve coşkulu oynuyorlar. Galatasaray'ı, Trabzon'u, Beşiktaş'ı yendiler. Büyük takımlarla dahi olsa kendi evlerinde taraftarın desteği ile iyi oynuyorlar. Biz de üç maçını izledik. Çalışmalarımız devam edecek. Oradan nasıl puanlarla döneriz, bunun çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.





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