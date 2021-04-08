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GeriFutbol Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Trabzonspor mesajı
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 08.04.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Trabzonspor mesajı

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Trabzonspor mesajı

Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Uygun, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Göztepe maçında beklentileri karşılayamadıklarını belirtti.
Göztepe maçında alınan mağlubiyetten ders çıkaracaklarını dile getiren Uygun, Trabzonspor maçında daha iyi bir futbol izletme gayretinde olacaklarını aktardı.

Trabzonspor maçının zorluk derecesinin çok yüksek olduğuna işaret eden Uygun, iki takımın maçlarının keyifli geçtiğini vurgulayarak "Abdullah Avcı hoca geldikten sonra oyun anlayışı ve planlaması değişen bir Trabzonspor gördük. İhtiyacımız olan üç puanı alabileceğimiz, sistem ve taktik anlamında sahada savaşarak kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

Eksikleri olduğunu anlatan Bülent Uygun, "Kovid-19'a yakalanan ve sakat olan bazı oyuncularımız var. Benim futbolcu kardeşlerimden kim oynarsa oynasın, sahada kazanma adına mücadelesini ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

 

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