Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Rizespor 0-0 Sivasspor

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Sabo, Deniz Hümmet, Boyd, Cisse, Umar

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Fenerbahçe’ye 6-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, en son 2020/21’deki son iki iç saha maçında gol atamadan üst üste mağlubiyet yaşadı. Deplasmandaki son dört Süper Lig maçı toplam 16 gole sahne olan ve bu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamayan Sivasspor, daha önceki dört ziyaretinden puansız dönmüştü. Süper Lig’deki son iki maçını toplam 10 gol atarak kazanan Çaykur Rizespor, üst üste üç galibiyetlik bir seriyi en son Ekim-Kasım 2020 arasında yaşadı. Geçen hafta Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olan Sivasspor, daha önceki yedi Süper Lig karşılaşmasında aynı sayıda mağlubiyet almıştı. Sivas ekibi, aynı zamanda bu yedi maçlık dönemde oynadığı hiçbir karşılaşmada ikiden fazla gole yememişti.

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Süper Lig'deki son dokuz maçının sekizi karşılıklı gollere sahne olan Çaykur Rizespor, bu dönemdeki karşılaşmalarından en fazla gol sesi çıkan takım konumunda. Öte yandan Sivasspor, karşılıklı gollerin atıldığı son altı müsabakasında sadece son hafta Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Joel Pohjanpalo, geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana oyuna sonradan dahil olduğu üst üste beş Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşayan Çaykur Rizespor orta sahası Yusuf Sarı, son iki karşılaşmada toplam dört kez tabelayı değiştirdi ve daha önceki 56 karşılaşmada yaptığı gol katkısı sayısını yakaladı. Süper Lig’de geçen hafta Kasımpaşa filelerini havalandıran Jorge Felix, en üst lig kariyerinde en son Mart-Haziran 2020 arasındaki dönemde üst üste 2+ karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

ÇAYKUR RİZESPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.