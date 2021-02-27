Çaykur Rizespor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son iç saha maçında BB Erzurumspor'a yenilen Rizespor, bu sezon evinde üst üste iki Süper Lig yenligisi almadı. Süper Lig'de oynadığı son iki maçta puan kaybetmeyen Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında gol sevinci yaşayamayan Rizespor, en son Aralık 2016'da üst üste iki iç saha karşılaşamasında fileleri havalandıramamıştı. Bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Rizespor. Sivasspor ise 1-0 geriye düştüğü 12 karşılaşmanın beşinden puanla ayrılmayı başardı. Rizespor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Braian Samudio'nun doğrudan katkısı var.

Bu sezon Süper Lig'de takımının attığı gollerin en büyük bölümüne doğrudan katkı sağlayan oyuncu, Sivasspor forması giyen Max-Alain Gradel. Sivasspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Marius Sumudica, tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında Gaziantep FK'nın başında aldı. Rizespor'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının birini kazanabilen Rıza Çalımbay, bu süreçte sadece Mart 2017'de oynanan karşılaşmadan galip ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor Sivasspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SUMUDİCA: BEŞ MAÇ ÜST ÜSTE GALİBİYET ALMADIĞIM OLMAMIŞTI

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Sumudica, kariyerinde ilk kez üst üste beş maçtan galibiyet alamadan ayrılmasının kendisini üzdüğünü belirterek, "Az gol atıyoruz. Daha fazla gol atmalıyız." dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta bir puan aldıklarını, takım olarak iyi yola girdiklerini belirtti.

Sivasspor'un iyi bir ekip olduğunu ve Avrupa'da oynadığı maçlar nedeniyle yorgun olduğunu düşündüğünü kaydeden Sumudica, "Sivas alt sıralarda olmayı hak etmiyor. Güçlü ve kaliteli bir kadrosu var ama bu ligde ikinci yarılar ilk yarılardan daha zor geçiyor. Her puan altın değerinde. Bazen bir puan sizi ligde tutabilir, bir puan şampiyon yapabilir." dedi.

Ligde gol sorunu yaşadıklarına değinen Sumudica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az gol atıyoruz. Daha fazla gol atmalıyız. Maalesef şanssız maçlar yaşadık. Kasımpaşa maçında cebimizde olan üç puanı son dakika rakibe verdik. Alanya maçında son saniyelerde gol yedik. Ankaragücü maçında iki oyuncumuz aynı topa çıkarak topu rakibe verdi. Daha fazla uyanık olmalıyız. Buna ben de dahil, hepimizin ayağa kalkıp daha fazla sorumluluk almalıyız. Yediğimiz golden öte daha fazla gol atmamız gerekiyor."

Sumudica, oyun formatını değiştirdiklerini ve oyuncuların buna uyum sağlamaya başladığını, son oynanan Ankaragücü maçının ikinci yarısının oyun planı açısından çok iyi geçtiğini kaydetti.

Kariyerinde ilkleri yaşadığını aktaran Sumudica, "Çalıştırdığım takımlarda hiç böyle bir sonuç almamıştım. Beş maç üst üste galibiyet almadığım olmamıştı. Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün yüreğimle çalışıyorum. Önemli oyuncularımız eksik. Benimde sihirli bir çubuğum yok. Maalesef eksiklerimiz çok var. Biraz sabır bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Remy'nin Kayserispor maçının ardından hazır olarak takıma katılabileceğinin altını çizen Sumudica, en kısa sürede Remy'nin dönmesini beklediğini vurguladı.

Sumudica, Çaykur Rizespor'un ligde kalacağını, bunun sözünü herkese verdiğini, gelecek sene takımda kalması halinde takımın üst sıralarda olacağını sözlerine ekledi.

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