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Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmalarından biri de Çaykur Rizespor – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında gerçekleşecek. Ev sahibinde kart cezası bulunan Bolasie ve Selim'in yanı sıra sakatlığı süren Mendes maç kadrosunda olmayacak. Konuk takım Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da ise sakatlığı devam eden Nuri Fatih ile kart cezalısı Haddadi kritik deplasmanda olmayacak

Çaykur Rizespor - ÖK Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Gökhan, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Aminu, Boyd, Pohjanpolo

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Wallace, Semih, Ndong, Aabid, Hafez, Mustafa, Chouiar, Tetteh, Adem

Çaykur Rizespor – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak maç, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.