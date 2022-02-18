Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Serdar Gürler hastaneye kaldırıldı

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Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Serdar Gürler, tomografi için hastaneye kaldırıldı.

Müsabakanın 9. dakikasında rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışan Serdar, tedavi sonrası oyuna devam etti.

Bir süre oyuna devam eden milli futbolcu, mücadelenin 15. dakikasında topsuz alanda kendini yere bıraktı.

Yürüyerek saha dışına çıkan Serdar, daha sonra kendini iyi hissetmeyince sedyeyle doğrudan hastaneye kaldırıldı.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, oyuncunun tomografi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.