Çaykur Rizespor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor ile oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Konyaspor, daha önceki 10 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet almıştı. Sezonun ilk yarısında rakibini 3-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, bu rekabet tarihinde ilk kez lig dublesi yapmak istiyor. Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanan Çaykur Rizespor, tek galibiyetini son iç saha karşılaşmasında Trabzonspor'u yenerek aldı. Karadeniz ekibi, 2022 takvim senesinde seyircisi önünde henüz üst üste iki maç kazanamadı.

Süper Lig'de oynadığı son beş deplasman maçında da en az ikişer gol yiyen Konyaspor, bu süreçte tek galibiyetini Kayserispor'u 3-2 yenerek aldı. Yeşil-beyazlılar, sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasında rakiplerine sadece iki kez boyun eğmişti. Bu sezon Süper Lig'de en fazla duran top golü bulan iki takımdan biri Çaykur Rizespor. Konyaspor ise geride kalan 31 haftada kalesinde gördüğü gollerin %33'ünü duran toplardan yedi. Çaykur Rizespor forveti Papiss Cisse'nin Süper Lig kariyerinde kalesine en fazla şut gönderdiği rakibi Konyaspor. Bu şutların dördünü gole çeviren Senegalli oyuncunun, aynı zamanda en fazla duble yaptığı iki takımdan biri de yeşil-beyazlılar.

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Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig'de attığı 12 golün 11'ini evinde kaydeden Joel Pohjanpalo, geride kalan 31 haftalık süreçte iç sahada rakip filelere en fazla gol gönderen isim konumunda. Karadeniz ekibinin, Süper Lig'e döndüğü 2013/14'ten bu yana bir sezonda seyircisi önünde daha fazla gol atan oyuncusu yok.

Konyaspor santrforu Sokol Cikalleshi, geçen sezon Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda çıktığı Süper Lig maçında takımı adına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Konyaspor forması giyen Zymer Bytyqi, Süper Lig'de çıktığı son altı maçın beşinde birer gole doğrudan katkı sağladı. Süper Lig kariyerinde Konyaspor'a rakip olduğu sekiz maçın sadece birini kazanan Bülent Korkmaz, tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor Konyaspor maçı saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.