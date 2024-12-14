Çaykur Rizespor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı, Süper Lig'in 17. haftasında bugün saat 16:00'da oynanacak. Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı son üç maçı kaybetmeyerek (2 galibiyet, 1 berberlik) bu rekabetteki en uzun yenilmezlik serisini yakalama şansına sahip. Konyaspor ise, deplasmanlarda genellikle zorluk yaşayan bir takım olarak biliniyor. Çaykur Rizespor'un sahasında kazandığı son üç Süper Lig maçında en az ikişer gol atarak galip gelmesi, ev sahibi takım için moral kaynağı oldu. Konyaspor, deplasmanda galibiyet almakta güçlük çekiyor ve son iki dış saha maçında galibiyet alamadı.

ÇAYKUR RİZESPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 17. hafta mücadelesi kapsamında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Aralık 2024 tarihinde, saat 16:00'da, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ:

Çaykur Rizespor, Süper Lig'deki son üç maçında Konyaspor'u yenmeyerek 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu, Rizespor'un Konyaspor'a karşı tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini eşitleme fırsatını sunuyor (Nisan 2014 - Kasım 2015 arasında 1 galibiyet, 3 beraberlik).





Konyaspor'un Süper Lig'de galip gelemediği deplasmanlar arasında Çaykur Rizespor (9 beraberlik, 6 mağlubiyet) yer alıyor. Karadeniz ekibi ise Konyaspor'a karşı sahasında hiç mağlup olmadı ve ligdeki bu alandaki en uzun yenilmezlik serisini sürdürüyor.





Çaykur Rizespor, evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazandı ve bu galibiyetlerin her birinde en az iki gol atmayı başardı. Bu da takımın evindeki hücum gücünü ortaya koyuyor.





Konyaspor, deplasmanda son dört maçında galip gelemedi, ancak Adana Demirspor karşısında 1-0'lık bir galibiyetle bu kötü serisini sonlandırdı. Fakat, deplasmanlarda galibiyet almanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor.





Çaykur Rizespor, bu sezon Süper Lig'de yedi mağlubiyetinin altısında gol atmayı başaramadı, bu da onların gol yollarında sıkıntı yaşadığının bir göstergesi.





Konyaspor, ceza sahası dışından attığı şutlarla dikkat çekiyor ve %37'lik bir oranla Süper Lig'in en yüksek isabetli şut oranını elde etti. Çaykur Rizespor'a karşı son golünü ise Ocak 2017'de atmıştı (Riad Bajic).





Konyaspor'un yıldızı Taha Şahin, bu sezon dört asistle geride kalan 15 haftada en fazla gol pası veren oyunculardan biri. Aynı zamanda Ali Sowe, Konyaspor'a karşı oynadığı üç maçta gol atma başarısı gösteremedi.





Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı üç Süper Lig maçında yenilmedi (2 galibiyet, 1 beraberlik). Bu, Palut'un kariyerinde mağlup olmadan en fazla karşılaştığı ikinci rakip oldu.

Bugün yapılacak bu mücadele, her iki takım için de oldukça kritik. Çaykur Rizespor, evinde güçlü performansını devam ettirerek Konyaspor'a karşı serisini sürdürmek isterken, Konyaspor ise deplasmandaki kötü şansını aşmak ve üst üste ikinci dış saha galibiyetini almak için sahaya çıkacak.