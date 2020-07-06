MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
GeriFutbol Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 20:50,Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Abone Olgoogle-news

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında 9 Temmuz Perşembe günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusuyla başladı.



İttifak Holding Konyaspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular, yenileme koşusunun ardından çalışmayı tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç gerçekleştirdi.

Diomande takımdan ayrı koşarken kaleci Gökhan Akkan ise uzun bir aranın ardından ilk kez takımla birlikte çalışmada yer aldı. Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Tunay Torun, Moroziuk, Umar ve Abarhoun çalışmaya katılmadı.

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle