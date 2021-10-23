Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Çaykur Rizespor, bu karşılaşmaların üçünde gol atamadı ve toplam sekiz gol yedi. Kasımpaşa, 2015/16 sezonundaki 2-0'lık mağlubiyetten bu yana Çaykur Rizespor'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son 18 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Çaykur Rizespor, bu süreçte tek galibiyetini Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 yenerek aldı. Süper Lig'de yedi maçtır kazanamayan ve kalesini gole kapatamayan Kasımpaşa, tek sezonda daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ocak-Mart 2019 arasında yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de galibiyet alamayan tek takım olan ve son yedi maçını 2+ gol yiyerek kaybeden Çaykur Rizespor, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini durdurmak için sahaya çıkıyor.2021/22 Süper Lig sezonunun ilk dokuz haftasında en fazla gol yiyen takım olan Çaykur Rizespor, aynı zamanda Giresunspor'un ardından rakip fileleri en az havalandıran ekip konumunda. Bu sezon Süper Lig'de kafa golü yemeyen üç takımdan biri Kasımpaşa. Çaykur Rizespor ise bu şekilde son golünü geçen sezonun 41'inci haftasında Gaziantep FK deplasmanında kaydetti. Çaykur Rizespor'un bu sezon Süper Lig'de attığı altı gol sadece dört farklı oyuncudan gelirken, bu alanda daha düşük sayıda kalan tek takım Giresunspor.

Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü son maçında Göztepe'ye atan Yusuf Erdoğan, Ağustos 2015'ten bu yana üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandıramıyor. Süper Lig kariyerinde Kasımpaşa'ya rakip olduğu hiçbir maç berabere bitmeyen Hamza Hamzaoğlu'nun, aldığı yenilgilerin %75'i iç saha karşılaşmalarında geldi.

ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı bugün saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak