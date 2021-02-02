Kasımpaşa'da Rizespor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Fode Koita'nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Mücadele öncesi Kasımpaşa'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Oussama Haddadi, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde oynayamayacak.

Rize'de 5 eksik

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan golcü oyuncu Remy, İsmail Köybaşı ve yeni transfer Eric Sabo kadroda yer almayacak. Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Fabricio Baiano ve dördüncü sarı kartını gören Dario Melnjak İstanbul temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Sumudica, yeni takımın başında ilk kez çıktığı Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Rumen teknik adamın yerine sahada takımın başında Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit yer alacak. Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Fernando Andrade ve Godfred Donsah ise Kasımpaşa mücadelesinde kart görmeleri halinde Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alamayacak.

İSTATİSTİKLER

Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Rizespor, lig tarihinde rakibinden üst üste dört yenilgi almadı. Rizespor ile oynadığı ilk iki Süper Lig maçını kaybeden Kasımpaşa, daha sonraki 13 karşılaşmada aynı sayıda mağlubiyet aldı. İstanbul ekibinin lig tarihinde en fazla yendiği iki rakibinden biri de yine Rizespor

Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Rizespor, daha uzun bir seriyi en son Mart 2019'da yakalamıştı. Süper Lig'de oynadığı son altı maçın dördünü kaybeden Kasımpaşa, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 12 karşılaşmada almıştı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 12 Süper Lig maçının 10'unu kaybeden Rizespor, iki galibiyetini de gol yemediği iki karşılaşmada aldı.

Deplasmanda oynadığı son 12 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Kasımpaşa, daha uzun bir seriyi en son 2010-2012 arasında yaşamıştı. Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ikinci yarılarında en az gol atan iki takımdan biri Kasımpaşa; aynı zaman diliminde Rizespor'dan daha fazla gol yiyen tek ekip ise BB Erzurumspor. Rizespor'un Süper Lig'de attığı son iki golü de kaydeden isim olan Braian Samudio, Karadeniz ekibinin Kasımpaşa filelerine gönderdiği son üç golün ikisinde de pay sahibiydi.

Kasımpaşa orta sahası Haris Hajradinovic'in Süper Lig'de attığı son dört golün üçü ceza sahası dışından geldi. Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibine karşı Rizespor'dan daha fazla golde pay sahibi olamadı. İstanbul ekibinin deplasmanda attığı son dört golün üçünde de Yusuf'un katkısı var. Kasımpaşa'ya rakip olduğu beş Süper Lig maçını da kaybetmeyen Marius Sumudica, ligdeki hiçbir rakibini daha fazla mağlup edemedi.