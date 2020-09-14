MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
GeriFutbol Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.09.2020 - 22:32 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Abone Olgoogle-news

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmana, hafif sakatlıkları devam eden Samudio, İsmael Diomande ve Yasin Pehlivan katılmazken, Montassar Talbi ise takımdan ayrı çalıştı.
İlk 20 dakikanın ardından idman basına kapalı devam etti.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle