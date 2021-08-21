Çaykur Rizespor Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul takımlarına rakip olduğu son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Çaykur Rizespor, tek galibiyetini Galatasaray'ı deplasmanda yenerek aldı. Süper Lig'de mücadele ettiği son altı sezonunda sadece birinde ilk iç saha maçını kazanan Çaykur Rizespor, bu galibiyeti 2019/20 sezonunda Sivasspor karşısında aldı. Geçen hafta Süper Lig'de en az şut çeken takım olan Çaykur Rizespor, aynı zamanda sahaya çıkan 20 ekip arasında isabet bulamayan tek takım oldu.

2021/22 Süper Lig sezonun ilk haftasında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu olan Alper Potuk, bu sayıya en son Şubat 2018'deki Kasımpaşa karşılaşmasında ulaşmıştı. Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı ilk maçta Gaziantep FK filelerini havalandıran Ahmed Musa, Mayıs 2018'den bu yana üst üste iki lig karşılaşmasında gol atamıyor. Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Bülent Uygun, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sezonun ilk maçında sahasında Gaziantep'i 3-2 mağlup eden Fatih Karagümrük, Rize deplasmanında da kazanarak ikide iki yapmayı hedefliyor. Çaykur Rizespor ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybetmişti.