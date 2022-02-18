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Çaykur Rizespor İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Çaykur Rizespor#İstanbul Başakşehir
Çaykur Rizespor İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda

İstanbul Başakşehir ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan Çaykur Rizespor, rakibini en son Aralık 2015'te mağlup edebildi. Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmeyen İstanbul Başakşehir, daha önceki dört ziyaretinden tek galibiyet çıkarabilmişti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Çaykur Rizespor İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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İstanbul Başakşehir'in Süper Lig tarihinde her maçta gol attığı 12 takım arasında en fazla karşılaştığı rakibi Çaykur Rizespor. İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Çaykur Rizespor, daha önceki sekiz karşılaşmalık süreçte biriktirdiği toplam puanı geride bıraktı. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 8 puan kaybeden ve son karşılaşmada Adana Demirspor'a yenilen Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde üst üste iki iç saha yenilgisi almadı.

Son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan İstanbul Başakşehir, en son Mart 2019'da bu şekilde üç karşılaşmalık seri yakaladı. Deplasmanda çıktığı son beş maçtaki tek galibiyetini son karşılaşmada Fenerbahçe'yi yenerek alan Boz Baykuşlar, dış sahada sekiz maçtır hiçbir rakibine iki gol izni vermiyor. Bu sezon en az Süper Lig maçında ilk golü atan takım olan Çaykur Rizespor, bu karşılaşmaların beşinden galibiyetle ayrıldı. Ligde şu ana kadar ilk golü yediği karşılaşmalarda İstanbul Başakşehir'den daha az puan çıkaran tek takım ise Yeni Malatyaspor. Süper Lig kariyerinde attığı altı golün dördünü oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydeden Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor formasıyla ilk golünü de son iç saha maçında yedekten girip attı.

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İstanbul Başakşehir'in yeni transferi Pizzi, kariyerinde ilk kez bir takımla çıktığı ilk lig maçında rakip fileleri havalandırdı. Teknik direktörlük kariyerinde İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Hamza Hamzaoğlu, bu karşılaşmaların tamamında rakibine gol izni verdi.

ÇAYKUR RİZESPOR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor İstanbul Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Çaykur Rizespor#İstanbul Başakşehir

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