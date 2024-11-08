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Çaykur Rizespor ile Trabzonspor 45. randevuda! Bordo - mavililer üstün...

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#Trabzonspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor 45. randevuda Bordo - mavililer üstün...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 11:55

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 11’inci haftasında 9 Kasım Cumartesi günü yapacakları maçla 45’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 44 maçta Trabzonspor’un 27, Çaykur Rizespor’un 8 galibiyeti bulunurken 9 maç da beraberlikle sonuçlandı.

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Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor’un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Maç öncesi 12 puanla 11’inci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor’u deplasmanda mağlup ederek hem 2 hafta üst üste aldığı mağlubiyetleri telafi etmek hem de moral bulmak istiyor. 10 puanla 16’ncı sırada bulunan ev sahibi Çaykur Rizespor ise sahasında galip gelerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabette 44 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig’de başlayan rekabette Trabzonspor’un 27, Çaykur Rizespor’un 8 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor Çaykur Rizespor filelerine 89 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

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Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun her iki yarısında oynanan karşılaşmalardan da Çaykur Rizespor galibiyetle ayrıldı.

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#Trabzonspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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