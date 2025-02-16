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Çaykur Rizespor ile Galatasaray 46. randevuda

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#Süper Lig#Galatasaray#Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor ile Galatasaray 46. randevuda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 10:40

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Ligde sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 60 puanla zirvede bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 12. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik skorla mağlup dönen Galatasaray, Rizespor karşısında galip gelip, moral bulmak istiyor.

46. RANDEVU

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 111 golüne, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 5-0'lık skorla kazandı.

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REKABETTE SON 10 MAÇ

Rizespor ile Galatasaray arasındaki son mücadelelerde sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7, yeşil-mavililer de 2 galibiyet aldı. 1 müsabakada ise berabere sona erdi.

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#Süper Lig#Galatasaray#Çaykur Rizespor

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