AA
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Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada 2 grup halinde çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal karaman yönetiminde koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Takımın, her gün 2 grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edeceği kaydedildi
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