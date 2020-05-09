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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 18:23,Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

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Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada 2 grup halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal karaman yönetiminde koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Takımın, her gün 2 grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edeceği kaydedildi

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