Çaykur Rizespor Hatayspor maçı, her iki teknik direktör için de taktik mücadele anlamına gelecek. Geçtiğimiz sezon Hatayspor karşısında Çaykur Didi Stadyumu'nda 1-0'lık galibiyet elde eden Çaykur Rizespor, bu sezon da galip gelerek seri haline getirmeyi hedefliyor. Peki, Ömer Erdoğan ve Bülent Uygun'un taktik mücadeleler vereceği Çaykur Rizespor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o mücadele öncesi bazı bilgiler

ÇAYKUR RİZESPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Hatayspor'u konuk edecek. 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.



Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.



Son maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 3-2 yenilen yeşil-mavililer, ligde üç maç sonunda 1 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.



Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes ve henüz Fransa'dan gelmeyen yeni transfer Nathan Mozango kadroda yer alamayacak.



Sakatlıkları geçen Remy ve Boldrin ile yeni transfer Finlandiyalı forvet Pohjanpalo kadroda yer alacak.