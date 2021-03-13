Çaykur Rizespor Hatayspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. En son galibiyetini Ocak ayında alan Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor, güzel gidişatın ardından geçtiğimiz hafta mağlubiyet yarasını alan Hatayspor ile karşılaşacak. Peki, Çaykur Rizespor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma öncesi bazı bilgiler

ÇAYKUR RİZESPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Hatayspor ile karşılaşacak. 13 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligin 29. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a yenilen Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.



Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 10 beraberlik, 11 yenilgi ve 28 puanla sıralamanın 17'inci basamağında bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Selim Ilgaz kadroda yer almazken, Youssouf Kone ve Yusuf Abdioğlu ise kart cezaları nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek.



4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA



Hatayspor'da bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Üçer sarı kartı bulunan Mesut Çaytemel, Isaac Sackey, Mame Diouf ve Alexandros Katranis bugün oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.



İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.