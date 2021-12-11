Çaykur Rizespor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmanda yenilgi almayan ve 5 puan toplayan Göztepe, sezonun ilk dört dış saha karşılaşmasını sadece 2 puanla geçmişti. Buna ek olarak, İzmir ekibinin son 12 deplasman maçında da taraflar gol bulmayı başardı. 2021/22 Süper Lig sezonunda en fazla gol yiyen takım olan Çaykur Rizespor, lig tarihinde ilk 15 maçlar itibarıyla kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig maçlarında en kısa süre önde oynayan takım olan Göztepe, buna rağmen Kayserispor ve Galatasaray'ın ardından skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden iki ekipten biri konumunda. Süper Lig'de dokuzuncu sezonunu geçiren Çaykur Rizespor stoperi Selim Ay, daha önceki sekiz sezonda attığı toplam gol sayısına son üç iç saha maçında ulaştı. Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de Göztepe'ye attığı son dört golün ikisinde Rick Boldrin'in doğrudan katkısı var.

Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son üç golü kaydeden Adis Jahovic, Demba Ba'dan bu yana İzmir ekibi adına dört gollük bir seri yakalayan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Teknik direktörlük kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kaybeden Hamza Hamzoğlu; daha sonraki altı karşılaşmanın ilk üçünü kazandı, son üçünden ise beraberlikle ayrıldı.

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ÇAYKUR RİZESPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor Göztepe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.