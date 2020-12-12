Göztepe Çaykur Rizespor maçı ile kariyerlerinde 15'inci kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, 3 puan için önemli bir mücadele verecek. Karşılaştıkları son 10 mücadelede 3 kez galibiyet elde eden Çaykur Rizespor, 4 kez de sahadan mağlup olarak ayrıldı. Peki, Çaykur Rizespor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

ÇAYKUR RİZESPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Göztepe ile karşılaşacak. 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

TOMAS: YENİ BİR SERİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Göztepenin önemli silahlarını kapatarak, onları yenip yeni bir seri başlatmak istiyoruz dedi.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Stjepan Tomas, "Göztepe maçından 3 puan alarak yeni seri yakalamak istiyoruz. Zaten ligde 2 maç kazanınca üst sıralara çıkıyorsun. Biz de 2 maç kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz. Göztepe maçında onların önemli silahlarını kapatırsak puanlar alacağız" dedi.



"GOL YEMEDEN KAZANMAK İSTİYORUZ"



Geniş bir kadroya ve iyi oyunculara sahip olduklarını belirten Tomas, "Boldrin bizim takım için önemli bir oyuncu. Karagümrük maçında olmaması bizi etkiledi. Bu maç bizimle olacak. Bazı eksiklerimiz var. Remy’nin durumu bugün belli olacak. Baiano ve Abdullah Durak sakat ama geniş kadroya sahibiz. Oyuncularımız hazır, cumartesi günü sahaya çıkacak tüm oyuncular bütün enerjisini verecek. Biz çok basit goller yedik. Bireysel hatalarımızda oluyor. Onu da çözmeye çalışıyoruz. İnşallah bu hafta gol yemeden kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.